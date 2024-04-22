Синоптики: местами выпадет 10 см снега, где положение будет самое серьезное

Синоптики информируют, что согласно новейшей информации, в понедельник в Литве идет снег, мокрый снег, местами, в основном на севере и на востоке страны, осадки сильные.
Снег мокрый, поэтому он тяжелыми шапками ложится на деревья и крыши.
Согласно подсчетам, сегодня до вечера местами (в основном на северо-западе) толщина снежного покрова составит 10 см. Меньше всего осадков будет на юге страны - 1–3 см.
Надо быть осторожными, потому что на улице скользко.
В понедельник сначала осадки прекратятся на юге и на юго-востоке страны, а во вторник утром-в первой половине дня уйдут и из северных районов.
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