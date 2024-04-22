Синоптики: местами выпадет 10 см снега, где положение будет самое серьезное

Синоптики информируют, что согласно новейшей информации, в понедельник в Литве идет снег, мокрый снег, местами, в основном на севере и на востоке страны, осадки сильные.

Снег мокрый, поэтому он тяжелыми шапками ложится на деревья и крыши.

Согласно подсчетам, сегодня до вечера местами (в основном на северо-западе) толщина снежного покрова составит 10 см. Меньше всего осадков будет на юге страны - 1–3 см.

Надо быть осторожными, потому что на улице скользко.