Синоптики: июнь продолжает радовать теплом, местами пройдут дожди

Будет дуть умеренный северо-восточный, восточный ветер. Днем температура будет колебаться в пределах 21-26 градусов тепла. Самым прохладным день будет в восточной части страны, а теплым – на северо-западе.
Погода не претерпит значительных изменений и в среду вечером. Небо будет преимущественно ясным. Без осадков. Северо-восточный, восточный ветер будет очень слабым. Утром похолодает до 7-12 градусов, местами, с большой вероятностью на Куршской косе и в южных районах температура воздуха составит 13-15 градусов тепла.
В среду Литва будет в зоне низкого давления. Местами на юге страны ожидаются осадки - кратковременный, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с. Максимальная температура составит от 21 до 26 градусов тепла.
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