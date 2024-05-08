Синоптики: хороших новостей нет, ждет прохладная и дождливая погода

Большую часть дня будет солнечно, а во второй половине дня облачность увеличится, особенно на западе страны. На большей части территории без осадков, однако вечером на севере и на западе местами пройдет небольшой дождь. Днем будет 12-16, у моря 9-11 градусов тепла.

В ночь на четверг над западными районами пройдут облака атмосферного фронта. Местами на западе пройдут небольшие дожди. Будет 1-6 градус тепла, а на востоке Литвы ожидаются заморозки – в воздухе местами, на поверхности почвы везде до 1-5 градуса мороза.

В четверг днем зона осадков охватит западные и центральные районы страны, поэтому местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется всего до 10-15 градусов тепла.