Синоптики: эта осень будет другой

Жители стараются побыть на солнце.

"В Литве лето короткое, поэтому хочется им насладиться", – сказала одна жительница Вильнюса.

Синоптики говорят, что в ближайшие дни ожидается по-летнему теплая погода. А в начале следующей недели ждут солнечные дни.

"Как в конце этой недели, так и в начале следующей, будет сухо и солнечно. Воздух будет прогреваться до 20–25 градусов", – сказала LNK синоптик Инета Дауноравичюте.

Правда, ночи будут осенние, но без заморозков.

"Особенно тепло будет в выходные – на юге воздух прогреется до 26 градусов.

По ночам будет по-осеннему прохладно – 10–15 градусов. Но заморозков не будет", – сказала Дауноравичюте.

Врачи отмечают, что резкая смена температуры отрицательно сказывается на здоровье людей и на их эмоциональном состоянии.