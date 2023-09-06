Синоптики: эта осень будет другой

Жители стараются побыть на солнце.
Синоптики говорят, что в ближайшие дни ожидается по-летнему теплая погода. А в начале следующей недели ждут солнечные дни.
"Как в конце этой недели, так и в начале следующей, будет сухо и солнечно. Воздух будет прогреваться до 20–25 градусов", – сказала LNK синоптик Инета Дауноравичюте.
Правда, ночи будут осенние, но без заморозков.
"Особенно тепло будет в выходные – на юге воздух прогреется до 26 градусов.
По ночам будет по-осеннему прохладно – 10–15 градусов. Но заморозков не будет", – сказала Дауноравичюте.
Врачи отмечают, что резкая смена температуры отрицательно сказывается на здоровье людей и на их эмоциональном состоянии.
"Обычно смена температуры действует на людей с хроническими заболеваниями: болезнями сердца и кровеносных сосудов, из-за перемены погоды страдают гипертоники, люди, страдающие тревожным расстройством", – сказал LNK семейный врач Паулюс Яцявичюс.
Метеорологи сказали, что эта осень будет другой, возможны рекорды высокой температуры. "Пока осень радует теплой и приятной погодой. Если посмотреть на начало осени, то сентябрь будет теплее обычного", – сказала Дауноравичюте.