Синоптики делятся хорошими новостями: рассказали, когда стихия уйдет

На карте – измерена скорость ветра на высоте 10 м (м/с).
Самые сильные порывы ветра были зарегистрированы:
🟠на мысе Венте – до 31 м/с;
🟠 в Клайпедском порту – до 28 м/с;
🟠 в Шумскасе (Вильнюсский район) – до 28 м/с;
🟡 в Паневежисе – до 26 м/с;
🟡 в Мариямполе – до 25 м/с;
🟡в Укмерге – до 24 м/с
🟡 в Швянтои – до 23 м/с
🟠в Ниде у моря (на высоте 24 м) – до 29 м/с;
🟡 на Клайпедской метеостанции (на высоте 24 м) – до 25 м/с.
Характеристики ветра 👇
🟡 Опасный ветер ≥15 м/с (≥54 км/ч)
🟠 Стихийный ветер ≥28 м/с (≥101 км/ч)
🔴 Катастрофический (ураганный) ветер ≥33 м/с (≥119 км/ч)
Синоптики сообщают, что в понедельник к вечеру ветер ослабеет, а во вторник будет еще спокойнее.
30 июля в Литве время от времени будут идти дожди, в основном на северо-востоке и на востоке страны. Ночью будет 13-15°C, у моря 16-18°C, днем 19-24°C, на юге 25°C, прохладнее будет на море и на северо-востоке, на востоке страны.
31 июля ночью без осадков, днем небольшие дожди. Ночью будет 11-13°C, у моря 15-17°C, днем 21-25°C, прохладнее будет у моря 18-20°C.
1 августа ночью без осадков, днем возможны небольшие дожди. Ночью 11-14°C, у моря 15-17°C, днем 22-26°C, у моря 19-21°C.
2 августа без особых осадков, днем возможны небольшие дожди. Ночью 11-14°C, у моря 15-17°C, днем 22-25°C, у моря 19-21°C.
3 августа без дождя. Ночью 12-15°C, днем 23-26°C.
4 августа без дождя. Ночью 12-15°C, днем 24-27°C.