"За последние 24 ч. больше всего осадков выпало в Вежайчай (Клайпедский район), Клайпеде, Кретинге, Плунге и Лаукуве (Шилальский район). Меньше всего осадков выпало в южной части страны", – заметили синоптики.
В пятницу утром, по их словам, больше всего снега было на Жемайтийской возвышенности и местами на северо-востоке страны.
"В Лаукуве 33 см снега, в Вежайчай – 29 см, в Таурагнай – 28 см. Меньше всего снега выпало в Кибартай – 2 см, Ниде – 5 см и Лаздияй – 6 см", – писали синоптики.
В пятницу днем осадки прогнозируют на юго-востоке страны.
"В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье вечером в Литву придет новый циклон и снова принесет осадки", – прогнозируют синоптики.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсцы делятся счетами за отопление за ноябрь: большинство заплатит дороже
Цены на отопление в Вильнюсе в ноябре были разными....
Эфир Delfi: итоги недели c политическим обозревателем Константином Эггертом
После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...
Со следующего года получателям самых низких пенсий будут начисляться доплаты
Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ)...
На рынке аренды жилья меняются правила: находящимся в тени арендодателям придется определиться
После того как выросли цены на жилье и подорожала...
VVT: мы не можем обещать пассажирам, что к выходным забастовка закончится
В Вильнюсе продолжается забастовка работников...