"За последние 24 ч. больше всего осадков выпало в Вежайчай (Клайпедский район), Клайпеде, Кретинге, Плунге и Лаукуве (Шилальский район). Меньше всего осадков выпало в южной части страны", – заметили синоптики.

В пятницу утром, по их словам, больше всего снега было на Жемайтийской возвышенности и местами на северо-востоке страны.

"В Лаукуве 33 см снега, в Вежайчай – 29 см, в Таурагнай – 28 см. Меньше всего снега выпало в Кибартай – 2 см, Ниде – 5 см и Лаздияй – 6 см", – писали синоптики.

В пятницу днем осадки прогнозируют на юго-востоке страны.

"В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье вечером в Литву придет новый циклон и снова принесет осадки", – прогнозируют синоптики.