Синоптики: будет сыро и ветрено, но с каждым днем будет становиться все теплее

В ночь на понедельник усилится антициклон. Ночью будет 8-13, у моря 14-16 градусов тепла. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Станет немного теплее - 19-22, местами 23 градуса тепла.

В ночь на вторник будет без осадков. Утром будет 10-15, у моря 17 градусов тепла. Днем стоит не забывать о зонте, поскольку осадки прогнозируют в большинстве районов. Местами прогнозируют грозы. Днем будет 20-24 градуса тепла.