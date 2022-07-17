Синоптики: будет сыро и ветрено, но с каждым днем будет становиться все теплее

В ночь на понедельник усилится антициклон. Ночью будет 8-13, у моря 14-16 градусов тепла. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Станет немного теплее - 19-22, местами 23 градуса тепла.
В ночь на вторник будет без осадков. Утром будет 10-15, у моря 17 градусов тепла. Днем стоит не забывать о зонте, поскольку осадки прогнозируют в большинстве районов. Местами прогнозируют грозы. Днем будет 20-24 градуса тепла.
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