Синоптик: в Литву идет холодный атмосферный фронт

„Похолодание уже тут. Этой ночью над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, правда, сильных дождей не ожидается. С северо-запада придет похолодание, несколько ночей будут по-осеннему холодными, правда, днем будет по-летнему тепло. В самом начале недели особых осадков не ожидается. С середины недели снова потеплеет, а на юге и юго-востоке будет очень тепло. В субботу в Литву придет атмосферный фронт с дождями и грозами. Сентябрь начнется с небольшого похолодания, ночи будут холодными, а дни по-летнему теплыми“, – писала синоптик.
В понедельник днем небольшие дожди возможны только на юго-западе и в центральной части страны. Ночью будет 10-14°C, прохладнее будет на северо-западе, теплее на Куршской косе и на юге и юго-востоке - 15-16°C, днем 20-25°C, прохладнее будет на западе и северо-западе.
Во вторник ночью и утром пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ночью будет 9-13°C, на юго-востоке, востоке и у моря 14-16°C, днем 21-26°C, прохладнее будет на западе и северо-западе.
В среду без осадков, утром туман. Ночью будет 9-14°C, теплее на косе 16-18°C, днем 23-27°C.
В четверг без осадков. Ночью 11-15°C, на косе 16-18°C, днем 24-29°C.
В пятницу без особых дождей. Ночью 15-18°C, на косе 21°C, днем 25-30°C.
В субботу ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные. Ночью 16-18°C, днем 21-25°C, теплее будет на юге и юго-востоке - 26-28°C.
В воскресенье ночью пройдут небольшие дожди с грозами, днем без дождей. Ночью 10-15°C, днем 19-24°C, прохладнее будет у моря.