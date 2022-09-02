Синоптик: в Литве зафиксированы первые заморозки на поверхности почвы

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Литовская гидрометеорологическая служба информирует о том, что минувшей ночью были зафиксированы первые заморозки на поверхности почвы. Прогнозируют заморозки и в ближайшее время.
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
Pirmasis pavasario rytas Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

"Сегодня ночью и рано утром на поверхности почвы (на высоте 2 м) температура во многих местах опустилась до 1–6 градусов тепла. Холоднее всего было в Шальчининкае и Варене +0,3 и +0,5°C. У моря было 6–11°C", – писали синоптики.

На поверхности почвы фиксировались первые заморозки (на высоте 5 см).

"В воздухе заморозков не было, но на поверхности почвы (5 см над землей) температура опустилась ниже 0. В Варене было –3,1°C, в Каунасе –1,9°C, в Молета и Укмерге –1,7°C", – указали синоптики.

По их данным, первый день осени был холодным.

"Днем было всего 14–19 градусов тепла. Местами прошел небольшой дождь", - писали синоптики.

Такая же температура ожидается и в пятницу, в ночь на субботу также прогнозируют заморозки.

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