Синоптик Витаутас Сакалаускас сказал, что во вторник дождь шел не везде - на море было гораздо меньше осадков.
По его словам, там выпало всего несколько капель дождя.
На Ивана Купалу, сказал Сакалаускас, ждет очень теплая погода.
"Погоду обусловит зона высокого давления, она приведет к потеплению в четверг, в пятницу, субботу и воскресенье. На Ивана Купалу будет сухо и тепло.
Ночью будет 11–17 градусов тепла, а днем настоящее лето – 26–31 градус", – делился прогнозом Сакалаускас.
По его словам, будет не просто тепло, но даже жарко.
Сакалаускас сказал, что жарко будет и на взморье.
"Погода будет летней, как раз для отдыха", – заметил он.
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