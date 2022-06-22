Синоптик Витаутас Сакалаускас сказал, что во вторник дождь шел не везде - на море было гораздо меньше осадков.

По его словам, там выпало всего несколько капель дождя.

На Ивана Купалу, сказал Сакалаускас, ждет очень теплая погода.

"Погоду обусловит зона высокого давления, она приведет к потеплению в четверг, в пятницу, субботу и воскресенье. На Ивана Купалу будет сухо и тепло.

Ночью будет 11–17 градусов тепла, а днем настоящее лето – 26–31 градус", – делился прогнозом Сакалаускас.

По его словам, будет не просто тепло, но даже жарко.

Сакалаускас сказал, что жарко будет и на взморье.

"Погода будет летней, как раз для отдыха", – заметил он.