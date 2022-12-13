Синоптик: снег перестанет идти только ненадолго, такое количество снега вряд ли растает до Рождества

"Сейчас на самом деле наблюдаются обильные осадки и температура не особенно снижается именно благодаря высокой облачности – небо пасмурное, идет снег. В ближайшие дни и сегодня в том числе, снег будет идти во многих районах, местами осадки будут сильными – сохранится ветер, поэтому местами наблюдается метель и поземка. Но ближайшей ночью снежный циклон должен уйти, осадков будет меньше", – сказал в передаче на Delfi Старкус.

По его словам, в среду в первой половине ночи снег будет идти на востоке страны, однако, циклон уходит, поэтому осадки обильными не будут.

"К утро со взморья придет влажная зона. Возможны смешанные осадки, небольшой ледяной дождь. Но по мере ухода циклона возможны небольшие прояснения, температура снизится. Утром в Литве будет 7–12 градусов мороза. Будет холодно", – заметил Старкус.

В среду днем, по его словам, осадков будет немного.

"Снег возможен на северо-западе страны. Кое-где прогнозируют ледяной дождь. Но на большей части страны будет ниже 0 – 1–6 градусов мороза. Около 0 будет лишь у моря. Там будет дуть сильный ветер с моря, поэтому будет теплее", – сказал синоптик.

По словам Старкуса, в конце рабочей недели погода будет похожей на теперешнюю.

"Ситуация будет похожей. Как в четверг, так и в пятницу будет идти снег. Наибольшая вероятность осадков - на юго-востоке страны. Температура также не изменится – ночью будут более сильные морозы, днем также будет ниже нуля", – сказал он.

Снег прогнозируют и в выходные дни, заметил Старкус. "Будет облачно. До конца недели серьезного потепления не ожидается", – продолжил он.

По его словам, делать прогноз на Рождество пока рано, но такое количество снега не растает, даже если будет какое-то потепление.