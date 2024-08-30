Синоптик: с субботы погода в Литве изменится

„Завтра еще будет жарко, но с субботы станет прохладнее. В ночь на субботу придут дождевые облака, сначала осадки ожидаются на западе страны, а днем узкая полоса осадков пройдет над всей страной, дожди пройдут местами. Затем снова осадки прекратятся. В субботу будет прохладнее. В воскресенье и в понедельник погода напомнит напомнит осеннюю. Со вторника тепло вернется, местами даже жара, поскольку усилится антициклон. Борьба осени с летом снова завершится победой лета“, – писала Латвенайте.