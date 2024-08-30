Синоптик: с субботы погода в Литве изменится

„Завтра еще будет жарко, но с субботы станет прохладнее. В ночь на субботу придут дождевые облака, сначала осадки ожидаются на западе страны, а днем узкая полоса осадков пройдет над всей страной, дожди пройдут местами. Затем снова осадки прекратятся. В субботу будет прохладнее. В воскресенье и в понедельник погода напомнит напомнит осеннюю. Со вторника тепло вернется, местами даже жара, поскольку усилится антициклон. Борьба осени с летом снова завершится победой лета“, – писала Латвенайте.
В пятницу без осадков, только вечером местами могут пройти небольшие дожди с грозами в северо-восточной, восточной части страны. Днем будет 27-32°C, на Куршской косе 24-26°C.
В субботу после полуночи пойдут дожди на западе страны, сильные осадки ожидаются с утра. Днем местами пройдут дожди с небольшими грозами. Ночью будет 14-18°C, днем 21-24°C, на юго-востоке и на востоке страны 25-28°C, у моря 19-20°C.
В воскресенье без осадков, ночью туман. Ночью будет 9-14°C, на северо-западе, на севере страны всего 7-8°C, у моря 16°C, днем 19-23°C, прохладнее будет у моря.
В понедельник без осадков. Ночью 7-12°C, на Куршской косе 14-16°C, днем 20-24°C, теплее будет на юге страны, прохладнее у моря.
Во вторник без осадков. Ночью 8-13°C, на Куршской косе 14-16°C, днем 24-28°C.
В среду без осадков. Ночью 12-17°C, днем 27-32°C.
В четверг без осадков. Ночью 14-19°C, днем 26-31°C, у моря 27-32°C.
В пятницу без осадков. Ночью 14-19°C, днем 28-32°C.