Синоптик: с каждым днем будет становиться все теплее

По его словам, со вторника с каждым днем будет все теплее.

"Скажем так, погода улучшится. Осадков будет немного, ночи будут прохладными, а дни по-летнему теплыми. Во вторник дожди возможны лишь местами на западе и северо-западе страны.

По ночам будет прохладно, в ночь на вторник – 9–14 градусов, у моря 15–16. Во вторник днем будет 19–24 градуса.

В среду вероятность дождя уменьшится. Ночь будет еще прохладнее – 8–13 градусов, на косе – до 14–16 градусов тепла. Но днем в среду будет теплее – до 21–26 градусов тепла", – сказал синоптик.

По его словам, во второй половине недели погоду обусловит зона высокого давления. "Будет теплее. По ночам вероятность осадков невелика. Будет 9–14, у моря чуть теплее. Днем в четверг будет 23–27, в пятницу – 24–29 градусов тепла", – сказал Сакалаускас.

"На этой неделе не будет 30 градусов тепла, но будет очень близко к этому", – заметил синоптик.