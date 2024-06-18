Синоптик рассказала, в каком районе Литвы ожидается шквал

„Зона низкого атмосферного давления, поделившаяся на 4 циклона и получившая имя Валеска, охватила Северную Европу, с середины недели ее дополнит новый циклон. После летнего и теплого начала недели в среду и в четверг ночью ждут очень неприятные перемены. Литва будет разделена на две половины - в одной будет жарко, ожидаются ливни и шквал, грозы, град (на юге и на востоке), а в другой будет прохладнее, но и осадки там будут умеренее (на западе и на севере).