Синоптик рассказала, когда в Литву вернется жара

Во многих районах время от времени будут идти дожди, только на юге без осадков. В большинстве районов воздух прогреется до 20–23 градусов. На западе будет прохладнее. У моря ожидается всего 18 градусов тепла.
В четверг по-прежнему прогнозируют дожди. Ночью небольшие осадки прогнозируют на востоке страны. Ночью будет 11–16, на западе 8–10 градусов тепла.
В четверг днем дожди охватят большую территорию, кратковременные осадки пройдут по всей Литве. Днем будет 20-25 градусов, теплее будет на юге, а на западе прохладнее.
Конец недели будет дождливым. В пятницу по-прежнему будет прохладно, но в выходные потеплеет, прогнозируют грозы.
Синоптик Эльвира Латвенайте поделилась новейшей информацией о том, какая погода ждет жителей Литвы.
„Пока так и будем жить: небольшой дождик, облачное небо, незначительное тепло. Циклоны все еще охватили всю Северную Европу, а над Балтийским морем и Литвой время от времени будут проходить облака циклонов, поэтому ожидаются осадки. Особого тепла не будет не только в Литве, но и во всей Европе. До выходных у нас будет литовское лето.
В выходные и в понедельник станет теплее, но в основном на юге и на востоке страны. А из-за разницы в температуре будут и ливни и грозы.
Со вторника снова немного похолодает, но будет по-летнему тепло, дожди должны отступить“, – писала синоптик.
В ночью субботу будет 8–13°C, днем 23–28°C, у моря19–22°C.
В воскресенье ночью без осадков, утром и днем пройдут небольшие дожди, во второй половине дня сильные ливни с грозами. Ночью 15–19°C, днем 26–31°C, на западе 20–25°C.
В понедельник еще ожидаются дожди с грозами. Ночью 14–19°C, днем 26–31°C, на западе 20–25°C.
Во вторник ночью пройдут небольшие дожди с грозами, днем без особых осадков. Ночью 10–14°C, у моря 15–17°C, днем 21–25°C.
В среду без дождя, ночью будет 9–14°C, днем 23–26°C.