Синоптик рассказала, как долго еще продержится теплая погода

"Со среды с севера, северо-запада в Европу придут циклоны, но до Литвы они еще не доберутся, поэтому настоящего спокойного дождя еще придется подождать. В Литве будет тепло, ожидаются кратковременные осадки с грозами, местами возможен град. Лето продержится всю следующую неделю и, наверное, в начале следующей", – писала она в Facebook.
"В понедельник особых осадков не ожидается, разве что к вечеру на северо-востоке возможен небольшой дождь и издалека попугает гром. Ночью будет 11-16°C, теплее будет у моря, днем 24-29°C градусов тепла.
Во вторник ночью без осадков, вечером могут пройти небольшие дожди с грозами на северо-востоке страны. Ночью будет 11-16°C, днем 25-30°C.
В среду ночью без осадков, днем пройдут небольшие дожди с грозами, сильные осадки возможны на западе, на северо-западе страны. Ночью будет 13-18°C, днем 26-30°C, на западе, северо-западе 21-25°C.
В четверг ночью без осадков, днем снова дождь с грозой, снова больше осадков будет на западе, на северо-западе. Ночью будет 11-16°C, днем 24-29°C градусов тепла.
В пятницу ночью без осадков, днем снова пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 11-14°C, днем 24-29°C.
В субботу ночью без дождя, днем ожидаются сильные осадки с грозами. Ночью будет 12-17°C, днем 24-29°C.
В воскресенье пройдет дождь с грозами, днем осадки будут обильными. Ночью будет 13-18°C, днем 24-28°C, на западе 20-23°C градусов тепла", – прогнозирует Латвенайте.