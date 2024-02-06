Синоптик рассказал, когда в Литву придет потепление

 
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ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс в фейсбуке поделился обзором погоды и прогнозами. По его словам, на этой неделе погода будет переменчивой, сначала выпадет снег, его потом смоет дождь, однако потом несколько дней погода будет напоминать раннюю весну.

Он рассказал, что февраль начался с переменчивой погоды: "На смену мокрому снегу пришел дождь, а потом снова выпал снег, на западе страны бушевала буря, у моря – сильная, температура на большей части территории Литвы составила 0 градусов, на западе и юго-западе было чуть выше 0".

"К сожалению, переменчивая погода на этой неделе сохранится, будут меняться типы осадков, ветер, облачность", – писал Станкунавичюс.

Во второй половине недели ждут несколько холодных ночей, а в выходные снова потеплеет.

Во вторник к обеду к Литве приблизится теплый атмосферный фронт, который принесет мокрый снег. Больше всего осадков ожидается после обеда и вечером, а также в ночь на среду.

Во вторник днем на смену мокрому снегу придет дождь, а в среду в первой половине дня на смену дождю придет мокрый снег и снег. В среду похолодает", – рассказал Станкунавичюс.

В четверг атмосферное давление снова поднимется, весь день будет ниже 0.

"В пятницу с юго-запада снова придет атмосферный фронт с широкой зоной осадков, поэтому будет идти снег, переходящий в мокрый снег (особенно на юге Литвы), позже местами в дождь. Этот фронт будет проходить очень медленно, поэтому смешанные осадки в Литве могут задержаться до середины субботы. За атмосферным фронтом придет теплая масса из Южной Европы, и погода на несколько дней будет как ранней весной", – поделился приятной новостью климатолог.

По данным долгосрочных прогнозов, в середине месяца аномальное тепло уйдет, поэтому погода в Балтийском регионе будет близка норме или прохладнее нормы.

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