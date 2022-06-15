Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас, сказал, что даже самый лучший специалист, располагающий хорошими приборами, не сможет дать прогноз на 100% на конкретный день.

Пока мы можем делать прогноз только на июнь. На более позднее время рано составлять прогнозы. Июнь будет похожим на средний многолетний. Средняя температура в июле в Литве составляет 15,9 градусов тепла, количество осадков - 68 мм. По нынешним прогнозам, температура будет примерно такой, но вот осадков будет больше", - сказал синоптик.

"При планировании отпуска надо понимать, что прогнозы больше чем на 7 дней неточные. Оптимальный прогноз появляется за 5-7 дней до установленной даты. Если прогноз составлен на 3 дня, то он будет достаточно точным. Чем больше времени до отпуска, тем менее точны прогнозы. В Литве погода быстро меняется, определенности немного", - продолжил он.

Валюкас напомнил, что на многие процессы в природе влияет глобальное потепление, что также осложняет прогнозы. В одном он уверен - летом будут ливни и это явление никуда не денется. вопрос лишь в том, в каких районах выпадет больше осадков.