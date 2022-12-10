Синоптик рассказал, какой будет погода Рождество

"Согласно прогнозам, вероятно, снег сохранится до праздников. Хотелось бы немного разделить восточную Литву и взморье, где погода переменчивая, там теплее, чем на востоке. Но пока на большей части территории Литвы прогнозируют температуру ниже обычной для декабря.

Правда, в конце декабря и в начале января прогнозируют, что температура будет чуть выше средней многолетней. Но, вероятно, снег сохранится", – сказал Валюкас. Однако он напомнил, что долгосрочные прогнозы не всегда сбываются.

"Непрогнозируемая теплая масса воздуха может изменить этот баланс, тогда снег растает", – заметил синоптик.

"Скажем так, есть вероятность на 60%, что декабрь будет холоднее обычного, но остается вероятность в 40%, что он будет обычным или теплее. Когда мы говорим о долгосрочном прогнозе, говорим о наибольшей вероятности", – объяснил собеседник.

Он напомнил, что в последние годы декабрь отличался непостоянством.

"Выпадет снег и тут же растает. А сейчас в восточной Литве уже есть устоявшийся снежный покров. И в Литве уже некоторое время температура ниже обычной", – заметил Валюкас.