Синоптик рассказал, где в Литве будет особенно жарко

"Погода будет летней. И, похоже, этот прогноз надолго. Эта неделя будет теплой. В среду днем будет 23–28 градуса тепла, в четверг и в пятницу – до 24–29 градусов. В выходные будет немного прохладнее, но по-прежнему тепло – 20–25 градусов. Правда, такой жары, как в рабочие дни, уже не будет", – сказал LNK Кантаускас.

Жарко будет на юге и юго-западе страны – в Алитусском, Мариямпольском и Таурагском округах.

"Там в среду днем будет 26–28 градусов тепла", – сказал синоптик, заметив, что осадков пока не ожидается.

"Что касается дождя, которого так ждут фермеры, овощеводы, то ситуация неважная. Над нашей страной установилась зона высокого давления, она принесет малооблачную погоду. Дождя на этой неделе не будет. Разве что повезет в пятницу – местами может пройти дождь. В выходные снова без осадков. Даже в начале следующей недели ничего хорошего в плане осадков не будет", – заметил Кантаускас.

По его словам, не должно быть и заморозков.

"Конец мая был холодным, равно как и начало июня. Были рекорды низкой температуры. (…) Для такого времени года это низкая температура – погода была нехарактерной", – сказал Кантаускас.

Собеседник LNK заметил, что и на следующей неделе ожидается хорошая погода.