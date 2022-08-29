Синоптик: прощайтесь с теплом – погода изменится с первого дня осени

"Погода начнет меняться с сегодняшнего дня. На этой неделе ожидается явное похолодание. Сегодня в Литву идет атмосферный фронт, который принесет дожди. В понедельник кратковременные осадки возможны лишь местами, более интенсивные осадки прогнозируют на западе", – сказала синоптик. По ее словам, ждут дожди с грозами и градом.

Спокойнее и суше будет на востоке страны. "Сюда осадки еще не должны прийти. Прохладнее в понедельник будет на западе, где ожидаются дожди. Местами там воздух прогреется до 21–23 градусов. На остальной территории Литвы будет 24–29 градусов тепла, – сказала Дауноравичюте.

Во вторник атмосферный фронт пройдет над Литвой, пойдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы.

"На этот раз обильные осадки прогнозируют на востоке страны. Во вторник ночью еще не будет холодно - 13–18 градусов. А днем уже будет прохладнее - 19–24 градуса тепла", – сказала синоптик.

Последний день лета также будет прохладным. "И ночью и днем ожидаются небольшие осадки. Ночью местами ожидается туман. Будет холодно 10–15 градусов, немного теплее будет лишь у моря", – сказала Дауноравичюте.

"В среду будет еще прохладнее – всего 17–22 градусов тепла", – продолжила она.

В четверг также будет прохладно. "День будет осенний. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью будет 8–13, а днем 13–18 градусов тепла. В пятницу ситуация будет похожей – и возможны осадки. Ночью 6–11 градусов тепла, днем всего 12–17 градусов тепла", – заметила синоптик.

По нынешним данным, в выходные в Литву придет зона высокого давления.

"Вероятность небольших осадков остается, но дожди будут слабыми и пройдут лишь местами. А температура будет немного выше, но уже не будет летней. Ожидается всего 16–18 градусов тепла. Поэтому первые осенние выходные будут прохладными", – сказала Дауноравичюте.