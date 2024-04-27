Синоптик: проказы природы не прекращаются

"Злые проказы природы не прекращаются, холод задержался в Литве и во всей Европе, уходит он неохотно. Поэтому этой ночью в воздухе еще ожидаются слабые, а на поверхности почвы - сильные заморозки. Ночь на воскресенье тоже будет холодной, но зато днем уже будет теплее. В первой половине следующей недели будет теплее и суше, а во второй половине придут циклоны с дождями и грозами. По нынешним данным, в следующие выходные усилится антициклон. Снова возможно похолодание. Особенно по ночам", – писала Латвенайте.