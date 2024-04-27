Синоптик: проказы природы не прекращаются

"Злые проказы природы не прекращаются, холод задержался в Литве и во всей Европе, уходит он неохотно. Поэтому этой ночью в воздухе еще ожидаются слабые, а на поверхности почвы - сильные заморозки. Ночь на воскресенье тоже будет холодной, но зато днем уже будет теплее. В первой половине следующей недели будет теплее и суше, а во второй половине придут циклоны с дождями и грозами. По нынешним данным, в следующие выходные усилится антициклон. Снова возможно похолодание. Особенно по ночам", – писала Латвенайте.
В ночь на субботу без осадков, местами гололед. Днем время от времени возможны дожди, на западе возможна гроза. Ночью от 0 до 4°C градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 1-5°C, днем 15-17°C градусов тепла, у моря будет 10-14°C градусов тепла.
В воскресенье ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. Ночью будет 2-7°C, на поверхности почвы заморозки от 0 до 2°C градусов, днем 17-20°C, у моря 14-16°C градусов тепла.
В понедельник без дождя. Ночью будет 7-11°C, днем 21-23°C, у моря 15-18°C градусов тепла.
Во вторник небольшие дожди с грозами пройдут на севере страны. Ночью будет 9-13°C, днем 21-24°C градусов тепла.
В среду ночью без осадков, днем небольшие дожди с грозами. Ночью будет 8-12°C, днем 21-24°C градусов тепла.
В четверг без осадков, днем небольшие дожди с грозами. Ночью будет 8-12°C, днем 19-23°C градусов тепла.
В пятницу пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 7-12°C, днем 16-21°C градусов тепла.