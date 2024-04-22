Синоптик предупреждает: в понедельник пойдет снег, ожидается сильный ветер

"Пока ничего хорошего не будет. Ночью усилится ветер, на смену дождю придет мокрый снег. Днем ветер будет западным, пойдет снег. Беда для лесов, полей и садов. Будет холодно, а на западе и северо-западе заморозки", – пишет Латвенайте.
В ночь на понедельник сначала будет идти дождь, позже мокрый снег, больше осадков ожидается на востоке, на северо-востоке, днем осадков будет еще больше, будет идти мокрый снег и снег, на этот раз на всей территории Литвы. Утром и днем местами возможны грозы. Ветер будет сильным, местами порывы до 15 м/с, днем до 15-18 м/с. Ночью от 1-3°C градусов тепла до 0 и 2°C градусов мороза на западе, днем 1-4°C градуса тепла.
В ночь на вторник будет идти снег, больше осадков будет в начале ночи, утром осадки ожидаются только на севере, на северо-востоке, днем осадки прогнозируют только местами. Будет дуть сильны северо-западный ветер. Ночью от 0 до 3°C градусов мороза, на поверхности почвы до 5-6°C градусов мороза, у моря 2-4°C, днем 3-7°C градусов тепла.
В ночь на среду без осадков, после обеда на юге, юго-востоке пойдут дожди. По-прежнему ожидается сильный ветер. Ночью от 0 до 4°C градусов мороза, на поверхности почвы заморозки до 5-6°C, днем 8-12°C градусов тепла.
В ночь на четверг сильный дождь. Днем возможны грозы. Снова прогнозируют сильный ветер. Ночью будет 4-7°C, днем 11-14°C, у моря 8-10°C градусов тепла.
В пятницу время от времени будут идти дожди. Будет дуть уже южный, юго-западный ветер скоростью 6-11 м/с. Ночью 1-6°C, днем 6-11°C градусов тепла.
В субботу без особых осадков. Ветер ночью переменный - 4-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Ночью будет 1-4°C, днем 11-15°C градусов тепла.
В воскресенье без осадков. Ветер переменного направления 4-8 м/с, днем западный 6-11 м/с. Ночью 3-7°C, днем 17-20°C, у моря 12-14°C градусов тепла.