Синоптик предупреждает о втором циклоне: с четверга – погода изменится

„Будет облачно, но осадки ожидаются небольшие, местами возможны грозы, усилится ветер. В четверг вечером придет еще один циклон, Констанция, с запада к нам придет влажная погода, дождей будет больше, ожидаются грозы.
Будет дуть сильный ветер. Но по-прежнему будет тепло, по ночам тоже. С воскресенья и в начале следующей недели должно сильно похолодать. Дни будут осенними, ночи с заморозками, особенно на поверхности почвы. Особых осадков не ожидается, по ночам и утрам возможны туманы. Октябрь начнется с осенней погоды“, – сказала синоптик.
В среду утром на западе и на юго-западе пройдут дожди, днем осадки будут идти с запада на восток, но дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 12-16°C, днем 20-22°C, прохладнее на западе и на северо-западе страны 16-19°C.
В четверг время от времени будут идти дожди, на востоке с небольшими грозами, обильные осадки начнутся ближе к вечеру, сначала дожди ожидаются на западе. Ночью будет 11-13°C, у моря 14-16°C, днем 19-23°C, у моря 17-18°C.
В пятницу днем будут идти сильные дожди с грозами. Ночью будет 12-16°C, днем 16-21°C, прохладнее на западе и на северо-западе страны.
В субботу местами пройдут дожди, больше всего вероятность осадков на западе, на северо-западе. Ночью будет 9-14°C, днем 16-20°C, прохладнее на западе и на северо-западе страны 13-15°C.
В воскресенье местами пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на западе и на северо-западе страны. Ночью будет 5-10°C, у моря 11-13°C, днем 13-15°C.
В понедельник без особых осадков, ночью и утром туман. Ночью будет всего 1-6°C, на поверхности почвы прогнозируют заморозки, днем 12-15°C.
Во вторник без особых осадков, ночью и утром туман. Ночью будет 1-6°C, на поверхности почвы возможны заморозки, днем будет 12-14°C.