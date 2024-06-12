Синоптик предупреждает: антициклон Yogi усиливается в сторону Балтики - новый прогноз для Литвы

„Небольшой циклон Uljana с атмосферными фронтальными облаками мчится через Литву, чтобы присоединиться к системе циклонов над Скандинавией. Уже в среду антициклон Yogi с запада, юго-запада, с более спокойной погодой усиливается в сторону Балтики, оттесняя затяжные циклоны все дальше и дальше.

Позже он сольется с северным и пройдет узкой полосой от Скандинавии до Средиземного моря. Клин холодного воздуха по-прежнему будет держаться над Скандинавией, странами Балтии и частью Литвы. В ясные ночи по-прежнему будет прохладно, а на стыке разных воздушных масс сформируются дождевые облака, иногда польет, в пятницу немного больше. Выходные будут более сухими и уже более теплыми. На следующей неделе потеплеет, а затем будет еще жарче (по крайней мере, до следующих выходных). А при жаре подкрадутся частые дожди с громом, даже градом“, — пишет синоптик.