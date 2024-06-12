Синоптик предупреждает: антициклон Yogi усиливается в сторону Балтики - новый прогноз для Литвы

„Небольшой циклон Uljana с атмосферными фронтальными облаками мчится через Литву, чтобы присоединиться к системе циклонов над Скандинавией. Уже в среду антициклон Yogi с запада, юго-запада, с более спокойной погодой усиливается в сторону Балтики, оттесняя затяжные циклоны все дальше и дальше.
Позже он сольется с северным и пройдет узкой полосой от Скандинавии до Средиземного моря. Клин холодного воздуха по-прежнему будет держаться над Скандинавией, странами Балтии и частью Литвы. В ясные ночи по-прежнему будет прохладно, а на стыке разных воздушных масс сформируются дождевые облака, иногда польет, в пятницу немного больше. Выходные будут более сухими и уже более теплыми. На следующей неделе потеплеет, а затем будет еще жарче (по крайней мере, до следующих выходных). А при жаре подкрадутся частые дожди с громом, даже градом“, — пишет синоптик.
В среду, 12 июня днем кратковременный дождь со слабыми грозами, преимущественно в западных, северо-западные районах. Ветер - днем - западный, юго-западный 8-13 м/с, порывами до 15 м/с, на побережье - порывы до 17 м/с. Днем - 16-18°С, в южных и восточных районах 19-21°С.
В ночь на четверг, 13 июня, на побережье может пройти небольшой дождь, днем с перерывами, вечером усилится дождь в южных и юго-западных районах. Могут грохотать грозы. Ветер ночью юго-западный, днем ветер переменный 5-10 м/с, на побережье юго-западный 7-12 м/с. Ночью 6-11°С, прохладнее всего на западе, северо-западе, на побережье 12-14°С, днем 17-21°С.
В ночь на пятницу, 14 июня, пройдет обильный дождь, только в западных районах возможен небольшой дождь, днем прерывистый дождь, преимущественно в северо-восточных и восточных районах. Ветер западный, северо-западный ночью 4-8 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью 9-12°С, наиболее прохладно в западных, северо-западных районах 6-8°С, днем 16-19°С, в южных районах до 21°С.
В субботу, 15 июня, без существенного дождя. Ветер неустойчивый, 4-8 м/с. Ночью 7-11°С, днем 19-24°С. В воскресенье, 16 июня, без существенного дождя. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ночью 9-14°С, днем 22-25°С.
В понедельник, 17 июня, ночью пройдет сильный дождь, без гроз, днем кратковременные ливни с грозами. Ветер юго-восточный ночью 4-8 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью 13-16°С, днем 22-27°С.
В ночь на вторник, 18 июня, без дождя, днем возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер неустойчивый, 4-8 м/с. Ночью 13-18°С, днем 25-30°С. В ночь на среду, 19 июня, без дождя, днем возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Ночью 16-19°С, днем жара 28-32°С.