2024.09.20 13:52

Синоптик предупредила, что будет после ухода антициклона: погода в корне изменится

 
ru.DELFI.lt
Lietus
Lietus
ФОТО: Delfi koliažas

„Спокойный и сухой антициклон, охвативший почти всю Европу, ослабеет, уйдет на север и в выходные объединится с другим антициклоном с северо-запада. С ним уже придет более прохладная погода – ночи станут еще холоднее, дни напомнят об осени“, – писала синоптик Эльвира Латвенайте.

По ее прогнозам, „будет сухо, по ночам и утрам прогнозируют туманы“.

„В воскресенье северо-восточную и восточную часть Литвы „зацепят“ облака атмосферного фронта, поэтому возможны небольшие дожди. На следующей неделе уже прогнозируют больше осадков, но будет по-прежнему тепло.

Во второй половине недели циклоны еще больше усилятся, они придут в Скандинавию, Балтию и Литву. С четверга пойдут дожди, усилится ветер, но по-прежнему будет тепло. По нынешним данным, в следующие выходные погода будет неспокойной. Ожидается ветер, дожди и похолодание“, – сказала Латвенайте.

Она представила прогноз на неделю:

20 сентября без дождя, днем будет 21-25°C, у моря 17-20°C.

В субботу без дождя. Ночью и утром туманы. Ночью будет 6-11°C, на Куршской косе 12-15°C, днем 21-24°C, у моря 17-20°C.

В воскресенье ночью без дождя, днем небольшие осадки возможны на севере и востоке страны. Ночью будет 7-11°C, на Куршской косе 12-15°C, днем 17-19°C, на юге до 20-22°C.

В понедельник без осадков. Ночью 5-10°C, у моря 11-13°C, днем 19-24°C, теплее будет на юге страны.

Во вторник без особых осадков. Ночью 9-14°C, днем 21-24°C, прохладнее будет на севере и на северо-востоке Литвы.

В среду ночью дожди пройдут на западе, днем на востоке страны. Ночью будет 11-16°C, днем 17-22°C.

В четверг дожди, днем сильные. Ночью будет 10-14°C, днем 16-20°C.

В пятницу время от времени ожидаются дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 11-15°C, днем 13-18°C.

По нынешним данным, следующие выходные будут ветреными, дождливыми и прохладными.

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