Синоптик предупредила, что будет после ухода антициклона: погода в корне изменится

По ее прогнозам, „будет сухо, по ночам и утрам прогнозируют туманы“.

„В воскресенье северо-восточную и восточную часть Литвы „зацепят“ облака атмосферного фронта, поэтому возможны небольшие дожди. На следующей неделе уже прогнозируют больше осадков, но будет по-прежнему тепло.

Во второй половине недели циклоны еще больше усилятся, они придут в Скандинавию, Балтию и Литву. С четверга пойдут дожди, усилится ветер, но по-прежнему будет тепло. По нынешним данным, в следующие выходные погода будет неспокойной. Ожидается ветер, дожди и похолодание“, – сказала Латвенайте.

Она представила прогноз на неделю:

20 сентября без дождя, днем будет 21-25°C, у моря 17-20°C.