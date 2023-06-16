Синоптик представил прогноз погоды на выходные

По его словам, в пятницу будет по-летнему тепло, но местами пройдут небольшие дожди.

"Воздух прогреется до 22–27 градусов тепла. На северо-востоке местами до 28–29 градусов. У моря будет немного прохладнее – около 20 градусов тепла", – сказал Delfi Кантаутас.

В субботу, по его словам, осадков будет больше. "Дожди пройдут в большинстве районов, местами – сильные, прогнозируют грозы. Ночью будет 13–18 градусов тепла, а днем 19–24 градусов, на востоке местами до 25–26 градусов", – сказал синоптик.

В воскресенье в большинстве районов также ожидаются осадки. Но будет больше солнца, дожди будут кратковременнымиs, местами с грозами. Ночью будет 12–17, днем 20–25 градусов тепла", – сказал Кантаустас.

В начале следующей недели по ночам местами, а днем в большинстве районов ожидаются осадки. "Кое-где прогнозируют грозы. Ночью будет 10–16, днем 20–26 градусов тепла", – сказал Delfi синоптик.