Синоптик представил долгосрочный прогноз: в конце апреля ждет неприятный сюрприз

"В понедельник вечером на литовское взморье придут осадки. Во вторник принесший осадки атмосферный фронт установится над Литвой, поэтому зона осадков (местами с грозами) пройдет с запада на восток, на смену теплому юго-восточному ветру придет северо-западный.
В среду Литва окажется в зоне влияния другой, более холодной массы воздуха. Дожди ожидаются в основном на востоке страны, позже осадки будут лишь эпизодическими, будут идти кратковременные ливни – местами с мокрым снегом и градом.
В четверг утром в большинстве районов будет всего несколько градусов тепла, велика вероятность заморозков, днем будет всего 6–11°C тепла. Похожей погода будет и в пятницу. Немного шансов, что потеплеет в выходные дни", - отмечает Станкунавичюс.
По данным долгосрочных прогнозов, начало мая в Литве будет прохладнее и дождливее, чем норма, однако в конце первой декады давление во всем балтийском регионе увеличится, будет больше солнца, станет теплее.
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