Синоптик о погоде на выходные: местами возможна метель

"В пятницу днем погоду в Литве обусловит уходящий южный циклон, днем будет облачно, прояснения возможны лишь местами. На большей части страны возможны незначительные осадки. В основном будет идти снег, местами - мокрый снег. Днем будет около 0, Žemaiв Жемайтии до -2, а на юге до 2 градусов тепла", – сказал Delfi Кантаутас.

По его словам, в субботу придет еще один южный циклон, поэтому будет облачно.

Ночью на юго-востоке, а днем в большинстве районов ожидаются осадки. В основном будет идти снег. Более обильными осадки будут на юге страны", – сказал Кантаутас, заметив, что в субботу усилится северо-восточный ветер.

"Днем порывы ветра местами достигнут 15–18 м/с. Поэтому местами возможна небольшая метель. Будет от 0 до 5 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", – прогнозировал синоптик.

В воскресенье циклон уйдет. Ночью возможны небольшие осадки, а днем без осадков.

"Однако будет облачно. Ветер успокоится, сменится на восточный. Ночью 0-5 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла", – сказал Кантаутас.

"В начале следующей недели усилится зона высокого давления, поэтому особых осадков не ожидается. По ночам ожидаются небольшие заморозки, днем будет около 0 или чуть выше нуля", – сказал Delfi синоптик.