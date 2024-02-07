Синоптик о переменах: зима вернется с новой силой

По ее словам, пока, кажется, на Масленицу будет кого гнать со двора.

"Если начало февраля было достаточно весенним, мы уже думали, что зима ушла, то в ближайшие дни зима вернется. И ночи и дни будут зимними. По ночам будет морозно.

Днем тоже будет чуть ниже нуля, снег будет лежать. Мокрого снега будет достаточно, особенно на северо-востоке страны. Будут осадки. И в другие дни будут уже не смешанные осадки, а снег. До конца этой недели, похоже, снег выпадет. Будет и снег и холод", – сказала синоптик.

Она заметила, что новый циклон "Ольга" принесет переменчивую погоду.

"Усилится ветер, порывистый ветер и температура около 0. Будет и гололед, и слой мокрого снега, смешанные осадки, будет скользко. Такую неспокойную погоду принесет циклон.

Позже ветер успокоится, установится зимняя погода", – делилась прогнозом Дауноравичюте.

В ближайшие дни много солнца не будет.