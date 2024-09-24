Синоптик: на этой неделе осень набирает разгон

„В среду с юга, юго-запада в Балтию и Литву придет циклон Бригитта, который принесет облака атмосферного фронта, но лишь немного прольется дождями, местами возможны и грозы, поднимется ветер. С четверга придет еще один циклон, который принесет больше осадков. Поднимется сильный западный ветер. Но будет еще тепло, особенно по ночам. С воскресенья уже значительно похолодает. Дни будут прохладными, а по ночам возможны и заморозки. Особых осадков не будет. Октябрь начнется с холодной погоды“, – пишет Латвенайте.
Во вторник днем будет 20-25°C, прохладнее у моря и на северо-западе страны.
В среду утром на западе и на юго-западе пройдут дожди, днем осадки будут идти с запада на восток, но дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 12-16°C, днем 20-22°C, прохладнее на западе и на северо-западе страны 16-19°C.
В четверг время от времени будут идти дожди, на востоке с небольшими грозами, обильные осадки начнутся ближе к вечеру, сначала дожди ожидаются на западе. Ночью будет 11-13°C, у моря 14-16°C, днем 19-23°C, у моря 17-18°C.
В пятницу днем будут идти сильные дожди с грозами. Ночью будет 12-16°C, днем 16-21°C, прохладнее на западе и на северо-западе страны.
В субботу местами пройдут дожди, больше всего вероятность осадков на западе, на северо-западе. Ночью будет 9-14°C, днем 16-20°C, прохладнее на западе и на северо-западе страны 13-15°C.
В воскресенье местами пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на западе и на северо-западе страны. Ночью будет 5-10°C, у моря 11-13°C, днем 13-15°C.
В понедельник без особых осадков, ночью и утром туман. Ночью будет всего 1-6°C, на поверхности почвы прогнозируют заморозки, днем 12-15°C.
Во вторник без особых осадков, ночью и утром туман. Ночью будет 1-6°C, на поверхности почвы возможны заморозки, днем будет 12-14°C.