Синоптик: на этой неделе осень набирает разгон

„В среду с юга, юго-запада в Балтию и Литву придет циклон Бригитта, который принесет облака атмосферного фронта, но лишь немного прольется дождями, местами возможны и грозы, поднимется ветер. С четверга придет еще один циклон, который принесет больше осадков. Поднимется сильный западный ветер. Но будет еще тепло, особенно по ночам. С воскресенья уже значительно похолодает. Дни будут прохладными, а по ночам возможны и заморозки. Особых осадков не будет. Октябрь начнется с холодной погоды“, – пишет Латвенайте.