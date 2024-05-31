Синоптик: легче вздохнем только на следующей неделе

По словам синоптика, в пятницу в большинстве районов ожидаются кратковременные ливни с грозами.
"В пятницу днем ожидается переменная облачность, во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами, в основном на западе страны, ливни будут сильными, с градом.
Во время бури ветер будет усиливаться до 15–18 м/с. Днем будет 23–28 градуса тепла", – рассказала Delfi Клюкина.
В субботу ночью особых осадков не ожидается. "Ветер будет слабым, воздух прогреется до 11–16 градусов", – сказала она.
Небольшие ливни ожидаются и в субботу днем.
"Местами прогнозируют грозы. После обеда будет 22–27 градусов тепла", – рассказала Клюкина.
В ночь на воскресенье местами, а днем во многих районах прогнозируют осадки, кратковременные дожди с грозами.
"Местами дожди будут сильными. Ночью будет 11–16 градусов, в воскресенье днем будет прохладнее – 21–26 градусов тепла", – делилась прогнозом синоптик.
На следующей недели грозы будут фиксироваться реже, но осадки все же прогнозируют.
"По ночам будет 11–16 градусов. Днем жары не будет – воздух будет прогреваться до 25 градусов", – сказала Delfi Клюкина.