2024.05.31 11:50

Синоптик: легче вздохнем только на следующей неделе

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
Синоптик Елена Клюкина сказала Delfi, что выходные будут по-летнему теплыми, но дождливыми. Жара спадет только на следующей неделе.

По словам синоптика, в пятницу в большинстве районов ожидаются кратковременные ливни с грозами.

"В пятницу днем ожидается переменная облачность, во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами, в основном на западе страны, ливни будут сильными, с градом.

Во время бури ветер будет усиливаться до 15–18 м/с. Днем будет 23–28 градуса тепла", – рассказала Delfi Клюкина.

В субботу ночью особых осадков не ожидается. "Ветер будет слабым, воздух прогреется до 11–16 градусов", – сказала она.

Небольшие ливни ожидаются и в субботу днем.

"Местами прогнозируют грозы. После обеда будет 22–27 градусов тепла", – рассказала Клюкина.

В ночь на воскресенье местами, а днем во многих районах прогнозируют осадки, кратковременные дожди с грозами.

"Местами дожди будут сильными. Ночью будет 11–16 градусов, в воскресенье днем будет прохладнее – 21–26 градусов тепла", – делилась прогнозом синоптик.

На следующей недели грозы будут фиксироваться реже, но осадки все же прогнозируют.

"По ночам будет 11–16 градусов. Днем жары не будет – воздух будет прогреваться до 25 градусов", – сказала Delfi Клюкина.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии