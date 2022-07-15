Синоптик: дожди с грозами прогнозируют во всех регионах

"В ближайшие выходные Литву захватит южная часть циклона, идущего через Скандинавию. Погода каждый день будет одинаковой. В пятницу утром на западе, днем – в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, часто с грозами. Во многих районах будут идти сильные дожди", - сказала Delfi синоптик Тересе Каунене.

По ее словам, в субботу во многих районах также прогнозируют грозы.

"Температура также будет похожей – по ночам 9-14 градусов тепла, днем– 16-21 градуса тепла. Будет ветрено", - сказала Delfi синоптик.

В воскресенье кратковременные дожди и ночью и днем прогнозируют в большинстве районов.

"Ночью осадки будут не такими обильными, а днем – очень интенсивными. Но ветер понемногу успокоится", - сказала синоптик.

По ее словам, воскресенье будет самым холодным днем. Ожидается всего 15-20 градуысов тепла.