Синоптик: дожди с грозами прогнозируют во всех регионах

"В ближайшие выходные Литву захватит южная часть циклона, идущего через Скандинавию. Погода каждый день будет одинаковой. В пятницу утром на западе, днем – в большинстве районов ожидаются небольшие дожди, часто с грозами. Во многих районах будут идти сильные дожди", - сказала Delfi синоптик Тересе Каунене.
По ее словам, в субботу во многих районах также прогнозируют грозы.
"Температура также будет похожей – по ночам 9-14 градусов тепла, днем– 16-21 градуса тепла. Будет ветрено", - сказала Delfi синоптик.
В воскресенье кратковременные дожди и ночью и днем прогнозируют в большинстве районов.
"Ночью осадки будут не такими обильными, а днем – очень интенсивными. Но ветер понемногу успокоится", - сказала синоптик.
По ее словам, воскресенье будет самым холодным днем. Ожидается всего 15-20 градуысов тепла.
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