Почта Литвы выпустила эту марку, чтобы отметить благотворительную акцию по приобретению "Байрактара" для Вооруженных сил Украины, проведённую по инициативе литовского журналиста Андрюса Тапинаса.

За три дня жители Литвы собрали почти 6 миллионов евро, чтобы купить турецкий беспилотник и передать его ВСУ.

Тапинас поддержал призыв Почты Литвы писать письма с этой маркой в ​​руководящие институты ЕС, руководство международных организаций и на адреса лидеров европейских стран с призывом более активно поддерживать Украину и предоставлять ей оружие. В своем письме к Макрону и Шольцу он подчеркнул, что общественность будет вынуждена самостоятельно возглавить процессы поставок вооружения в Украину, если лидеры не могут отважиться из-за желания договориться с Россией, передает "Украинская правда".

В своем письме к Макрону Тапинас процитировал известное выражение французского президента и лидера Движения Сопротивления генерала Шарля де Голля: "Политика – слишком серьезное дело, чтобы отдавать ее в руки политикам. Неполитики лучше справятся с этим". А в письме Шольцу литовский телеведущий процитировал слова немецкого поэта Вольфганга фон Гёте: "Разделяй и властвуй, наверное, мудрый совет, но впрочем лучше будет "объединяй и веди за собой".

Присоединиться к кампании приглашаются все желающие. Письмо не обязательно писать самому, можно использовать тексты известных литовцев, присоединившихся к кампании, вложить их в конверт и отправить с почтовой маркой "Байрактар". Рекомендуется, чтобы письмо было написано на английском языке или на языке страны получателя.

Половина средств от покупки марки поступает на счет благотворительного фонда Blue/Yellow.