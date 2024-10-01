Симптомы COVID-19 в этом году изменились: врач рассказала, на что жалуются люди старшего возраста

Сейчас от коронавируса есть специальный лекарственный препарат, однако жителей просят не забывать о вакцинации. Подробнее о коронавирусе рассказала Delfi семейный врач клиники Antėja Юрга Дудене.
Она сказала, что работы у врачей очень много, потому что много больных. Люди приходят в поликлиники и консультируются по телефону.
„Потоки огромные. Это началось с конца августа, еще до начала учебного года и до конца сезона отпусков.
Я считаю, статистика не отражает реальные масштабы распространения болезни. Люди делают тесты дома, знают, как себе помочь, и не обращаются к врачам. Такие случаи не фиксируются. Наверное, количество случаев наполовину больше, чем показывает статистика“, – считает семейный врач.
По ее словам, симптомы COVID-19 те же, что и у обычных простудных заболеваний.
„Это раздражение слизистой носа, першение в горле. Першение вызывает покашливание. Чаще кашель сначала бывает сухим, когда пьешь больше жидкостей, кашель становится мокрым.
Часто люди жалуются на головные боли. Температура бывает разной: чаще 38, иногда не бывает температуры, бывают только легкие симптомы простуды и положительный тест на ковид. Но бывают головные боли, боли в спине. И еще у людей часто бывает тошнота, рвота и понос. У одного члена семьи понос может быть один день, а у другого -4“, – рассказала Дудене.
Она заметила, что люди старшего возраста, если у ни есть хронические заболевания, во время коронавируса задыхаются, чувствуют слабость, усталость чувствуют 3–4 недели. IrКроме того, у них ухудшается общее состояние здоровья.
Больные гриппом к Дудене в этом сезоне еще не приходили.
Различить эти болезни помогают быстрые тесты. По словам Дудене, в аптеках есть тесты общие, которые показывают наличие вируса.
Лечение COVID-19 такое же, как и прежде - симптоматическое.
„Надо пить как можно больше жидкостей, если надо - выпить парацетамол или ибупрофен“, – сказала Дудене.
Появились и лекарства от COVID-19, они останавливают размножение вируса. Этот препарат особенно эффективен в первые 5 дней с начала симптомов. В этом году было создано и лекарство от гриппа.
И от гриппа и от COVID-19 есть вакцины. Пациент может сделать сразу две прививки - от гриппа и от коронавируса.