2024.07.29 16:05

Сильный ветер повалил старую университетскую березу в Вильнюсе

 
Аквиле Бружинскайте
ru.DELFI.lt
VU Alumnato kieme audros suniokotas beržas
VU Alumnato kieme audros suniokotas beržas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Сильный ветер побывал и во дворике вильнюсского алумната, здесь была повалена большая старая береза.

Без березы этот уголок Старого города столицы лишился зеленого акцента, который „видел“ немало поколений студентов и профессоров Вильнюсского университета.

Дерево не устояло даже несмотря на то, что со всех сторон было защищено от ветра зданиями, ветер выворотил его из земли вместе с корнями. Дерево упало 29 июля в промежутке между 6–7 ч. утра.

Audros nuverstas beržas VU Alumnato kieme

Фото в галерее:

Kaunas taip pat neteko savo žalumos. Kauno valstybinio muzikinio teatro kieme – lūžę medžiai, po teritoriją vėjo išnešiotos šakos. Nuotraukomis taip pat dalijamasi „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии