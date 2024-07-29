Сильный ветер повалил старую университетскую березу в Вильнюсе

Без березы этот уголок Старого города столицы лишился зеленого акцента, который „видел“ немало поколений студентов и профессоров Вильнюсского университета.
Дерево не устояло даже несмотря на то, что со всех сторон было защищено от ветра зданиями, ветер выворотил его из земли вместе с корнями. Дерево упало 29 июля в промежутке между 6–7 ч. утра.
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Kaunas taip pat neteko savo žalumos. Kauno valstybinio muzikinio teatro kieme – lūžę medžiai, po teritoriją vėjo išnešiotos šakos. Nuotraukomis taip pat dalijamasi „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.
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