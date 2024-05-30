2024.05.30 21:09

Сильный ливень затопил улицы Клайпеды

 
ru.DELFI.lt
Klaipėdą skandino liūtis
Klaipėdą skandino liūtis

Синоптики сообщали, что в четверг во второй половине дня во многих районах пройдут кратковременные дожди с грозами, местами прогнозировали сильные ливни. Такой прогноз сбылся в Клайпеде. Вечером в городе пошел сильный дождь с громом и молниями.

За несколько минут выпало огромное количество осадков, были затоплены улицы и дороги – на них стояла вода. Правда, о таких улицах, по которым пока нельзя проехать, не сообщается. Были улицы, по которым водители не ехали, ждали, когда вода уйдет в дождевую канализацию.

Особенно пострадал Старый город Клайпеды, дождь затопил улицы. В некоторых местах уровень воды доходил до середины икры.

Синоптики информировали, что ливни во многих районах Литвы ожидаются и в пятницу.

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