Сильный ливень затопил улицы Клайпеды

За несколько минут выпало огромное количество осадков, были затоплены улицы и дороги – на них стояла вода. Правда, о таких улицах, по которым пока нельзя проехать, не сообщается. Были улицы, по которым водители не ехали, ждали, когда вода уйдет в дождевую канализацию.