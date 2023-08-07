07 августа 2023 г. 11:20

Сильный ветер во время грозы в Кибартай нанес значительный ущерб

 
ru.DELFI.lt
Nuostoliai po škvalo Kybartuose, skaitytojos Vytenės nuotr.
Nuostoliai po škvalo Kybartuose, skaitytojos Vytenės nuotr.

В минувшие выходные природная стихия показала себя не только в крупных городах Литвы, напомним, что были затоплены улицы в столице и в Клайпеде, но и в небольших районах и населенных пунктах.

Сильный ветер во время грозы в ночь на понедельник фиксировали в Кибартай, жители которого делятся фотографиями, на них запечатлен нанесенный ущерб.

Nuostoliai po škvalo Kybartuose, skaitytojos Vytenės nuotr.

В группе "Энтузиасты" в фейсбуке жители Кибартай и его окрестностей в понедельник утром стали делиться фотографиями поломанных деревьев, теплиц, снесенных крыш и разбросанных во дворе вещей. Часть жителей района осталась без электричества.

Nuostoliai po škvalo Kybartuose, skaitytojos Juditos nuotr.

"У нас все еще нет электричества, крыши снесены, деревья повалены - утренний пейзаж не очень приятный", – рассказала жительница Кибартай Илона.

Nuostoliai po škvalo Kybartuose, skaitytojos Juditos nuotr.

В Виштитисе (к югу от Кибартай) выпал крупный град.

Nuostoliai po škvalo Kybartuose, skaitytojos Dovilės nuotr.
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