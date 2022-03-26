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В субботу днем и вечером сильный порывистый ветер валил деревья в Вильнюсе. Фотографию одного поваленного дерева в редакцию прислала читательница DELFI.
Vėjo nuverstas medis
Vėjo nuverstas medis
© DELFI skaitytojos nuotr.

Как жителей, так и водителей призывают соблюдать осторожность, поскольку порывистый ветер сохранится и ночью. Ночью также прогнозируют небольшие осадки.

Vėjo nuverstas medis
Vėjo nuverstas medis
© DELFI skaitytojos nuotr.

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