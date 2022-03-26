aA
В субботу днем и вечером сильный порывистый ветер валил деревья в Вильнюсе. Фотографию одного поваленного дерева в редакцию прислала читательница DELFI.
Как жителей, так и водителей призывают соблюдать осторожность, поскольку порывистый ветер сохранится и ночью. Ночью также прогнозируют небольшие осадки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. российские военные обстреляли Львов ракетами, Байден назвал Путина мясником
Война в Украине продолжается больше месяца....
Для части жителей наступает опасный период: участятся ДТП, инфаркты и травмы
В воскресенье Литва снова переходит на летнее время,...
Эксперт призывает жителей не расслабляться: в Гонконге пандемия достигла невиданного пика
Военная тематика практически затмила другие новости,...
Из Украины приезжают и врачи - могут ли они заполнить свободные места в литовских больницах
В Литву прибывает все больше беженцев из Украины –...