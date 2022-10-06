Сильный ветер будет мешать наслаждаться теплом

Возможны небольшие дожди. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер (9-14 м/с), на западе скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Над Литвой установится теплая масса воздуха, поэтому температура поднимется до 14-19 градусов, теплее будет в Алитусском, Вильнюсском, Каунасском, Мариямпольском и Паневежском округах.

В пятницу ночью облака быстро рассеются, небо будет ясным, осадков не ожидается. Ветер немного успокоится, только у моря порывы будут достигать 16 м/с. Температура снизится до 5-10, у моря до 11-13 градусов тепла.

В пятницу днем усилится зона высокого давления. Облачность будет небольшой, небольшие дожди возможны лишь местами, наибольшая вероятность - на севере страны. Сильный южный ветер успокоится только к вечеру. Днем температура понизится до 14-17 градусов тепла.

В субботу ночью будет малооблачно и сухо, температура составит 5-10 градусов тепла. В субботу днем с запада придет атмосферный фронт, поэтому облачность увеличится, во многих районах пройдут небольшие дожди. Усилится юго-западный ветер, у моря порывы достигнут 15-17 м/с. Немного потеплеет, будет 14-19 градусов.