Сильный снегопад парализует движение: на некоторых дорогах авто двигаются со скоростью всего 40-50 км/ч

Компания Kelių priežiūra чистит и посыпает скользкие участки дороги, но водителей просят не торопиться и выбирать безопасную скорость, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.
В остальной части страны покрытия автомобильных дорог высокой интенсивности движения влажные, местами мокрые, а поверхности районных дорог с меньшей интенсивностью движения местами покрыты слоем льда, выпавшим снегом.
Водители сообщают о сложных дорожных условиях. “Я бы определенно посоветовал воздержаться от ненужных поездок. Условия движения очень плохие. Скорость по дороге из Каунаса в Юрбаркас 40-50 километров в час, быстрее ехать невозможно. Я также видел съехавшую машину", - предупредил читатель портала jurbarkosviesa.lt.
Жителей Каунаса информируют о том, что на западной объездной, а также на трассе A1 Клайпеда-Каунас дорога скользкая. "Клайпеда - Каунас. Еле двигаемся”.
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