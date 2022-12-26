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Участников дорожного движения просят быть осторожными: начавшийся во второй день Рождества снегопад усложнил условия движения в некоторых районах страны. На западе, юго-западе и юге Литвы он начал переходить в мокрый снег. Здесь дорожное покрытие усыпано снегом.

Компания Kelių priežiūra чистит и посыпает скользкие участки дороги, но водителей просят не торопиться и выбирать безопасную скорость, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.

В остальной части страны покрытия автомобильных дорог высокой интенсивности движения влажные, местами мокрые, а поверхности районных дорог с меньшей интенсивностью движения местами покрыты слоем льда, выпавшим снегом.

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Водители сообщают о сложных дорожных условиях. “Я бы определенно посоветовал воздержаться от ненужных поездок. Условия движения очень плохие. Скорость по дороге из Каунаса в Юрбаркас 40-50 километров в час, быстрее ехать невозможно. Я также видел съехавшую машину", - предупредил читатель портала jurbarkosviesa.lt.

Жителей Каунаса информируют о том, что на западной объездной, а также на трассе A1 Клайпеда-Каунас дорога скользкая. "Клайпеда - Каунас. Еле двигаемся”.

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