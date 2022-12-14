Сильный снег в Литве нанес немало ущерба: оттепель может стать настоящим бедствием

Эксперт Lietuvos draudimas Мантас Норкус сказал LNK, что толстый слой снега на крышах домов может нанести очень серьезный ущерб. Если вовремя не убрать снег с крыш, то он нанесет жителям огромный ущерб", – заметил он.

По словам эксперта, снежный покров на крышах со временем становится тяжелее, влага ломает крыши. "Чем больше накапливается снега, тем больше вероятность несчастья. Это целый процесс. Чем больше снега, тем больше, вероятно, будет ущерба", – сказал Норкус.

В понедельник в страховые компании обращались и жители, которые попали в ДТП, и жители, у которых снег повредил легкие конструкции построек.

"Теплицы, козырьки над дверью, беседки. Естественно, такой снег наносит большой вред легким конструкциям", – сказал Норкус.

Жители обращаются и из-за травм.

"В понедельник число звонков в связи с нанесенным ущербом выросло на 25% – это и ДТП, повреждения транспорта, имущества, травмы после падения на льду по дороге на работу, в школу", – рассказал эксперт Lietuvos draudimas.

В Клайпедском районе тяжести снега не выдержал новый торговый центр.

"Спасаем здание и себя. На крыше около 40 см снега", – сказал LNK владелец здания Арунас Вайшвала.

Из-за тяжелого снега часть крыши прогнулась над пиццерией. Пришлось эвакуировать 12 человек – здание обнесли стоп-лентой.

Владелец здания и предположить не мог, что снег может нанести такой вред.

"Ущерб немалый, но терпимый. Здание застраховано, все будет хорошо", – сказал он.

Специалисты отмечают, что толщина снежного покрова в 20 см - критическая, это уже представляет опасность для конструкций здания, для безопасности людей.

"Местами выпало столько снега, что допустимая нагрузка превышена, крыши из металлических, легких конструкций не выдерживают. Особенно опасно, если начинается оттепель, тогда снег становится влажным, тяжелым. В таких случаях не выдерживают плоские крыши, крыши из легких конструкций", – сказал LNK специалист Гаргждайской службы пожарной безопасности и спасения Арунас Армалис.

Жителей призывают чистить крыши и террасы от снега.

Что делать с крышей, думает и директор основной школы Пликю. В эту школу детей школьные автобусы привозят из окрестных деревень.

"Попробуем через окна сбить эти "шапки", чтобы не было проблем, чтобы не упали детям на головы" – сказала директор Аудроне Вайчюлене.

Во вторник в школе уроки шли удаленно. В понедельник из-за метели детей раньше отпустили с уроков.

"Около 11 ч. мы уже видели, что вряд ли удастся развести детей по домам. Поэтому мы попросили водителей забрать детей в 12 ч. Были такие случаи, когда вызывали родителей, потому что микроавтобус не смог подъехать к их дому и привезти ребенка", – сказала директор гимназии.

Во вторник в Клайпедском районе не работали две школы, еще в одну дети собрались ненадолго. Домой их отправили, потому что пропало электричество.

В Кретингском районе также не все дети ходят в школы. В половине школ уроки проводят удаленно.