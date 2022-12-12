Сильный снег доставил немало хлопот по всей Литве, но это еще не конец

Дорожные службы предупреждают, что дороги с малоинтенсивным движением в Литве все еще труднопроходимы.

"Как улицы, так и тротуары мы начали чистить в 3 часа утра. Похоже, что работа будет до завтрашнего вечера", – сказала LNK представитель Ecoservice Диана Лубе.

Представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Аста Липкявичене сказала, что ситуация остается сложной по всей Литве. Она указала конкретные места, где слой снега на дорогах самый большой.

"Из-за снега ситуация сложная по всей Литве. Вчера начались обильные осадки, снег идет и сейчас. Ситуацию особенно осложняет метель и поземка. Хуже всего обстоят села в Игналинском, Пакруойском и Плунгеском районах. Там самый толстый слой снега на дорогах", – сказала представитель ЛДАД.

Она заметила, что дороги чистят в зависимости от их уровня. Например, на магистральных и основных дорогах ситуация намного лучше.

"Самые сложные дороги - районные, техника еще не всюду доехала. Есть занесенные снегом дороги, по ним сложно ездить", – сказала Липкявичене.

Собеседница сказала LNK, что по всей Литве дороги чистят около 200 снегоуборочных машин.

"В первую очередь они начали работать на магистральных дорогах – сейчас работают на основных дорогах, на дорогах с интенсивным движением. Дороги с неинтенсивным движением ждут своей очереди", – сказала она LNK.

Дороги с малоинтенсивным движением будут чистить только тогда, когда почитят основные и магистральные дороги, это будет около 18 часов.

"Но все будет зависеть от осадков", – подчеркнула Липкявичене и призвала не ездить на машинах с летней или изношенной зимней резиной.

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс рассказал, что снег будет идти в понедельник и во вторник, в среду без осадков. В четверг придет еще один циклон, но прогнозируют, что сильных осадков не будет.