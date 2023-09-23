Сильный ливень затопил проспект Гедиминаса в Вильнюсе

По данным синоптиков, осадки прогнозируют и в ближайшие сутки.

В воскресенье ночью дожди будут идти во многих районах, возможны грозы. Ночью будет 10–15, на косе до 17 градусов тепла. Днем местами возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 16–21 градуса.

В понедельник дождя не ожидается. Ночью прогнозируют туман. Будет 3–8, на западе 9–12 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–2 градусов. Днем будет 17–21 градус тепла.