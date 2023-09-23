Сильный ливень затопил проспект Гедиминаса в Вильнюсе

 
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Vilniaus centre – sudėtinga situacija: dėl stipraus lietaus tvinsta Gedimino prospektas
Vilniaus centre – sudėtinga situacija: dėl stipraus lietaus tvinsta Gedimino prospektas

Несмотря на то, что в субботу днем погода в столице была хорошей, стояло летнее тепло, вечером в Вильнюсе начался сильный дождь, во время которого буквально затопило проспект Гедиминаса.

По данным синоптиков, осадки прогнозируют и в ближайшие сутки.

В воскресенье ночью дожди будут идти во многих районах, возможны грозы. Ночью будет 10–15, на косе до 17 градусов тепла. Днем местами возможны небольшие осадки. Воздух прогреется до 16–21 градуса.

В понедельник дождя не ожидается. Ночью прогнозируют туман. Будет 3–8, на западе 9–12 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–2 градусов. Днем будет 17–21 градус тепла.

Во вторник без осадков. Ночью будет 3–8, на западе 9–12 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–2 градусов мороза, днем будет 18–23 градусов тепла.

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