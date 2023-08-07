07 августа 2023 г. 16:34

Сильный ливень нанес значительный ущерб Жагаре

 
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Бури, ливни, град нещадно крушат все на территории Литвы, только небольшое число населенных пунктов ненастье обошло стороной. Жараге (Йонишкский район) сегодня выглядит как после Апокалипсиса.

"Мы пошли, затем упали около того дерева, колени у меня сейчас вот такие", – рассказала поваленная на землю ветром девушка. Она показала крупные градины, ими усеяны поля, вокруг - поваленные деревья, из-за которых невозможно проехать по улицам города. Девушка уверяет, что такие картины можно увидеть на всей территории городка.

Другой житель городка поделился видео после града – местами лежит такой слой градин, что картина больше напоминает зиму, чем август.

Третий житель Жагаре показал, как он идет вброд по затопленной улице. "Я не вижу, куда иду", – смеется он. Так Жагаре выглядит в понедельник.

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