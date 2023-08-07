Сильный ливень нанес значительный ущерб Жагаре

"Мы пошли, затем упали около того дерева, колени у меня сейчас вот такие", – рассказала поваленная на землю ветром девушка. Она показала крупные градины, ими усеяны поля, вокруг - поваленные деревья, из-за которых невозможно проехать по улицам города. Девушка уверяет, что такие картины можно увидеть на всей территории городка.
Другой житель городка поделился видео после града – местами лежит такой слой градин, что картина больше напоминает зиму, чем август.
Третий житель Жагаре показал, как он идет вброд по затопленной улице. "Я не вижу, куда иду", – смеется он. Так Жагаре выглядит в понедельник.
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