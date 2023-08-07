Сильный ливень нанес значительный ущерб Жагаре

"Мы пошли, затем упали около того дерева, колени у меня сейчас вот такие", – рассказала поваленная на землю ветром девушка. Она показала крупные градины, ими усеяны поля, вокруг - поваленные деревья, из-за которых невозможно проехать по улицам города. Девушка уверяет, что такие картины можно увидеть на всей территории городка.