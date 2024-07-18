Сильная жара ненадолго покидает Литву

Ожидается переменная облачность, поэтому сильного зноя не будет. Воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

В пятницу ночью будет ясно, только с вечера в восточных районах задержатся облака, но их будет немного. Ночью будет 12–17 градусов тепла.

В пятницу днем ожидается невысокая облачность, в большинстве районов без осадков, однако на севере Литвы местами возможны небольшие дожди. Днем облака не будут закрывать солнце, однако сильной жары не будет. Воздух прогреется до 22–27 градусов, а на взморье будет всего 20 градусов тепла.