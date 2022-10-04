По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, больше всего вызовов было в Утенском и Вильнюсском округах.

С 6 ч. 3 октября до 6 ч. 4 октября спасатели 32 раза выезжали убирать поваленные деревья в Утенском районе и 27 в Вильнюсском, в Паневежском – 7, в Шяуляйском – 3, в Каунасском – 2, в Алитусском – 1.

Чаще всего приходилось удалять поваленные на дорогу деревья или сучья, поваленные на здания и машины деревья.

На проезжую часть упали 57 деревьев, на автомобили - 10, на здания - 5.

Во вторник прогнозируют порывы ветра скоростью 15-18 м/с.

Из-за последствий бури в Вильнюсе образовались заторы.

На сайте столичной компании "Услуги сообщения" judu.lt во время утреннего пика сообщалось о 13 заторах.

Представитель компании Алексей Апанович сказал Delfi.lt, что из-за плохой погоды значительно снизилась скорость движения машин.

Кроме того, с 6.30 ч. до 8.30 ч. зафиксировано 18 ДТП. Два ДТП были зафиксированы на ул. Тукстантмячё. Люди в ДТП не пострадали, но стоящие на дороге машины мешают движению транспорта.

Пропускную способность на пр-те Саванорю и ул. Озо снижают ремонтные работы.